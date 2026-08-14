Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad Mokhber, Mshauri na Msaidizi wa Kiongozi Mkuu katika mtandao, aliongeza: «Baada ya kuthibitishwa kwa kutoweza kwa Marekani kulinda washirika wake katika Ghuba ya Uajemi, njia endelevu zaidi ya utaratibu mpya katika eneo hilo ni kutekeleza utaratibu wa kiuchumi na kiusalama wa Hormuz, bila kutegemea dhamana za kijeshi za Washington».
Kuzidisha kwa vita ikiwa masharti ya Iran hayatatimizwa kutabadilisha kabisa milinganyo ya nguvu duniani.
14 Agosti 2026 - 13:59
Msimbo wa Habari: 1852380
Source: ABNA
Mshauri na Msaidizi wa Kiongozi Mkuu katika mtandao aliandika: «Mkakati thabiti wa uongozi wa kuzidisha vita endapo masharti ya Iran hayatafikiwa, bila shaka utabadilisha mizani ya nguvu duniani».
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