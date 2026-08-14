Mashtaka ya Marekani dhidi ya Iran kuhusu Yemen hayana msingi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Gholamhossein Darzi, Balozi na Naibu Mwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa, Alhamisi kwa saa za mahali hapo katika barua kwa António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, na Mwenyekiti wa Baraza la Usalama, aliongeza: «Safu za ndege za hivi karibuni za Iran kwenda Sana'a zilikuwa za kibinadamu. Kufungwa kwa muda mrefu na vikwazo vikali vilivyowekwa kwenye Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana'a pamoja na kuzingirwa, kumeweka mizigo mibaya zaidi ya kibinadamu kwa watu wa Yemen».