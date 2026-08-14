Uchafuzi wa mafuta kwenye fukwe za Kisiwa cha Qeshm unatokana na athari za uvamizi wa kijeshi wa kigeni katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa masuala ya kisheria na kimataifa, aliandika katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: «Uchafuzi wa mafuta kwenye fukwe za Kisiwa cha Qeshm unatokana na uvamizi wa kijeshi wa kigeni katika eneo hilo».

Aliongeza: «Uharibifu wa aina hii kwa mazingira ya pwani ya Iran katika Ghuba ya Uajemi, unasisitiza zaidi umuhimu wa kufafanua na kutumia utaratibu wa usimamizi wa Mlango-Bahari wa Hormuz na Iran kama nchi ya pwani».