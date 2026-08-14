Ebrahim Azizi: Ukosefu wa utulivu wa kikanda utakabiliana na majibu makali ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ebrahim Azizi, Naibu Mwenyekiti wa Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera ya Kigeni ya Bunge, aliandika katika akaunti yake kwenye moja ya mitandao ya kijamii: «Maadamu mnasalimu amri kwa maadui wa Uislamu, mamlaka yenu yatakuwa hatarini na hadhi yenu ya kitaifa itadhoofishwa».

Aliongeza: «Ukosefu wowote wa utulivu wa kikanda unaotokana na kutegemea ushawishi wa kigeni, bila shaka utazua majibu makali na madhubuti ya Iran».