Kiongozi wa Ansarullah Yemen: Kumtukana Kurani Tukufu kunaonyesha asili mbaya ya Wazayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, kiongozi wa Ansarullah Yemen, katika hotuba yake kujibu matukano ya Wazayuni dhidi ya Kurani Tukufu, alisema kwamba kurudiwa kwa matukano ya Kizayuni-Kimarekani dhidi ya Kurani kunadhihirisha uadui wa wazi wa Wazayuni dhidi ya kanuni zote takatifu na chuki yao dhidi ya ujumbe wa kimungu.

Alisisitiza kwamba tatizo la Wayahudi wa Kizayuni na wafuasi wao na Kurani Tukufu liko katika usafi na ukuu wa mafundisho yake, kwa kuwa wao wenyewe wamejaa uchafu na unajisi.

Al-Houthi alisema kwamba Wazayuni wenye mawazo meusi wanajua kwamba Kurani ndiyo inayoifunua ukweli wao kwa jamii za kibinadamu na kulinda jamii dhidi ya upotofu wao.

Alibainisha kwamba Wazayuni na wasaidizi wao wanajua kwamba Kurani inawalinda walioongoka dhidi ya kuabudu madhalimu na inawainua ili kutekeleza nafasi yao ya uhalifu duniani.

Kiongozi wa Ansarullah alisema kwamba tatizo la Wayahudi na Kurani Tukufu liko katika mafundisho yake yanayotekeleza haki maishani – kwa kiwango kile kile ambacho wao wenyewe wamejaa dhulma, ushenzi, uhalifu na ukandamizaji.