Bloomberg: Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Jizan, Saudi Arabia, kilishambuliwa mara mbili ndani ya wiki moja

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mtandao wa Bloomberg kwa kunukuu chanzo chenye ufahamu uliripoti kwamba kiwanda cha Jizan kilishambuliwa mara mbili ndani ya wiki moja kutoka Yemen, na katika mashambulizi yote mawili, mizinga ya kiwanda ililengwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, shambulizi la leo kutoka Yemen limesababisha uharibifu kwa moja ya mizinga ya kiwanda cha Jizan.

Chanzo hicho pia kilitangaza kwamba shambulizi la Jumapili iliyopita pia lilikuwa limeharibu moja ya mizinga ya kuhifadhia mafuta ghafi katika kiwanda hicho.