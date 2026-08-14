Pete Hegseth: Tutaendelea na kuzingira Iran kwa muda wowote unaohitajika

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Reuters, «Pete Hegseth», Waziri wa Vita wa Marekani, alidai kwamba jeshi la majini la nchi yake lina uwezo wa kuendelea na kuzingira baharini kwa bandari za Iran kwa muda wowote unaohitajika.

Inafaa kukumbushwa kwamba Marekani ilianza duru ya kwanza ya kuzingira baharini kwa Iran tarehe 13 Aprili mwaka huu, na kuzingira huku kuliendelea hadi tarehe 18 Juni. Baada ya kuvunja makubaliano, Washington ilianza tena kuzingira baharini kwa bandari na usafiri wa meli karibu na Iran kuanzia tarehe 14 Julai.