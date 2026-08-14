Afisa wa Marekani: Shinikizo letu lisilo na kifani dhidi ya Iran litaendelea

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Waziri wa Nishati wa Marekani kwa kutoa madai yasiyo na msingi dhidi ya Iran, alielezea mkakati wa Tehran kuwa ulioshindwa na kudai: Kuendelea kwa hali hii kunaweza kusababisha kuporomoka kwa mfumo wa Iran.

Pia alidai kwamba Washington inajua idadi kamili ya meli zinazopita kila siku kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz.

Wakati huo huo, Waziri wa Hazina wa Marekani alitangaza kwamba nchi yake inakusudia kuchukua hatua zisizo na kifani dhidi ya Iran.

Akizungumzia mgogoro wa nishati duniani, alisema: Vita dhidi ya Iran vimesababisha kupanda kwa muda kwa bei za nishati, na inatarajiwa kwamba bei hizi zitapungua.

Waziri wa Hazina wa Marekani pia alitangaza kuendelea kwa kampeni inayojulikana kama «shinikizo la juu zaidi» dhidi ya Iran na akasema kwamba hatua hizi zinalenga akaunti za benki pamoja na sarafu za kidijitali zinazohusiana na Iran duniani kote.