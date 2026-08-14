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Vyombo vya Habari vya Iran Vyaripoti Mahali Alikojificha Donald Trump Wakati wa “Operesheni Taco”

14 Agosti 2026 - 20:49
Msimbo wa Habari: 1852540
Vyombo vya Habari vya Iran Vyaripoti Mahali Alikojificha Donald Trump Wakati wa “Operesheni Taco”

Ripoti hizo za vyombo vya habari vya Iran zinadai kuwa operesheni hiyo ilihusisha mbinu za siri za uhamisho wa anga, ambapo Trump alitolewa Air Force One na kupelekwa kwenye ndege ya kijeshi akiwa amejificha ndani ya sehemu ya mizigo ya chakula na vinywaji.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA: Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, ikiwemo ripoti zilizotangazwa kupitia mitandao ya ndani, imeelezwa kuwa Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alijificha kwa muda wakati wa kile kinachoitwa “Operesheni Taco”.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, Trump alidaiwa kujificha ndani ya gari maalum la kubebea vyakula na vinywaji (food and beverage wagon) akiwa ndani ya ndege ya Air Force One, kabla ya kuhamishwa kwa siri kwenda kwenye ndege ya kijeshi katika operesheni iliyofanyika kwa usiri mkubwa.

Taarifa hizo zinaeleza kuwa uhamisho huo ulifanyika kwa haraka na kwa ulinzi mkali, huku hatua hiyo ikielezwa kuwa sehemu ya mpango wa kumhamisha bila kugunduliwa katika mazingira ya hatari ya kiusalama.

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