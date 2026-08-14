Ulaya Haina Uhalali wa Kimaadili wa Kutoa Mafundisho Kuhusu Haki za Binadamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa Ulaya haina nafasi ya kimaadili ya kuishauri Iran kuhusu haki za binadamu, akipinga kile alichokiita “utendaji wa viwango viwili na unafiki” wa Umoja wa Ulaya katika suala hilo.

Akizungumza katika mazungumzo ya simu na mwenzake wa Ugiriki, Araghchi amekosoa matamko ya Umoja wa Ulaya dhidi ya Iran kwa kisingizio cha haki za binadamu, akiyataja kuwa ni hatua za kuingilia mambo ya ndani ya Iran na kuyakataa.

Aidha, Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran amesema kuwa ukosefu wa usalama uliopo hivi sasa katika Mlango wa Hormuz ni matokeo ya moja kwa moja ya uvamizi wa kijeshi uliofanywa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran.