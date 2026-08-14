Abedini Aeleza Tofauti Kati ya “Hollywood” na Uhalisia wa Uwanja wa Vita

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Dkt. Hassan Abedini, Naibu Mkuu wa Masuala ya Kisiasa wa Shirika la Utangazaji la Iran, amesema kuwa kuna tofauti kubwa kati ya taswira ya wanajeshi wa Marekani inayoonyeshwa Hollywood na hali yao halisi katika uwanja wa vita.

Akizungumzia vifaa vya kijeshi vya Marekani, Abedini alisema kuwa mpiganaji wa Marekani hakupata hata fursa, uwezo wala dhamira ya kufyatua risasi moja kwa kutumia bunduki ya M4 Mk18 Block 3.

Kwa mujibu wa Abedini, jambo hilo ni mfano wa tofauti kati ya taswira yenye nguvu na ya kiishara ya wanajeshi wa Marekani inayojengwa kupitia filamu za Hollywood, na uhalisia wao wanapokabiliwa na mazingira halisi ya uwanja wa vita.