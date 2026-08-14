Naibu wa Trump Aelekeza Lengo Jipya Dhidi ya Iran Baada ya Kukatishwa Tamaa na Chaguo la Kijeshi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Naibu Rais wa Marekani, J.D. Vance, amesema kuwa kipaumbele kikuu cha Marekani katika vita dhidi ya Iran ni kuhakikisha bei ya mafuta na petroli inabaki chini kwa wananchi wa Marekani, huku kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia kukiwa katika nafasi ya pili.

Akizungumza na Fox News, Vance alidai kuwa Marekani inalenga kuhakikisha bei za nishati hazipandi kutokana na mzozo huo. Kauli hiyo inakuja baada ya utawala wa Trump hapo awali kutaja malengo mengine, yakiwemo kubadilisha serikali ya Iran na kudhoofisha uwezo wake wa kijeshi.

Mtandao wa ABC News, ukirejea kauli za Vance, umeeleza kuwa mwelekeo wa vita sasa unaonekana zaidi kulenga udhibiti wa Mlango wa Hormuz, ambao ulikuwa wazi kabla ya kuanza kwa vita.