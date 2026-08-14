Sheikh Naim Qassem: Vita Dhidi ya Lebanon Vilikuwa “Uchokozi dhidi ya Uwepo wa Lebanon” na Makubaliano ya Mfumo Ni Masharti ya Israel

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu Mkuu wa Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, amesema kuwa vita vya Israel dhidi ya Lebanon vilikuwa “uchokozi wa kuwepo”, akisisitiza kuwa harakati ya Muqawama ilikabiliana navyo ili kuzuia Israel kufikia malengo yake na kuangamiza Muqawama.

Akizungumza Ijumaa katika hotuba ya kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi dhidi ya uchokozi wa Israel katika vita vya Julai 2006, Sheikh Qassem alisema kuwa Muqawama ilijibu tarehe 2 Machi 2026 kwa kurusha makombora kadhaa. Alieleza kuwa hatua hiyo ilikuwa ni jibu lililobeba ujumbe wa maumivu yote ambayo Lebanon imeyapitia katika kipindi cha miezi 15 ya ukiukaji wa mara kwa mara unaodaiwa kufanywa na Israel.

Sheikh Qassem pia ameitaja “Makubaliano ya Mfumo” kuwa ni masharti yaliyowekwa na Israel, akisisitiza kuwa vita dhidi ya Lebanon vilikuwa na lengo pana la kulenga uwepo na uwezo wa Muqawama.