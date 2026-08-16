Makao Makuu ya Jeshi: Hatutakata tamaa mpaka adui watakaposhindwa kabisa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Makao Makuu ya Jeshi yanaadhimisha kumbukumbu ya kurudi kwa wafungwa walioachiliwa huru wenye fahari na kuwapongeza wote waliojitolea na familia zao kuu kwa siku hii iliyobarikiwa.

Ulinzi mtakatifu wa miaka nane ni ukurasa wa dhahabu wa fahari, kukua, kiburi na ushujaa wa Wairani, ambao katika historia tukufu ya Mapinduzi ya Kiislamu umekuwa ishara ya kujiamini, kupenda uhuru, kupinga udhalimu, kufuata uongozi wa walimu wa sheria, na utambuzi kwa wale waliojitolea maisha yao kwa mwito wa Kiongozi, wakasimama kishujaa dhidi ya uvamizi wa maadui wa Mapinduzi ya Kiislamu na kufanya heshima na uweza wa Kiislamu kuwa na maana. Wafungwa walioachiliwa huru wanaangaza kama kito katika enzi hiyo. Sasa, baada ya miaka 37 tangu miaka hiyo ya uhodari na kujitolea, urithi mtakatifu na wa thamani wa kusimama imara na upinzani ulioachwa na kizazi hicho shujaa umekuwa mti mkubwa na wenye mizizi na umefikia mikononi mwa vijana wema na huru ambao, kwa mwito wa Kiongozi mshahidi (roho yake itakaswe) na kiongozi mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (kiwiliwili chake kidumu), wamesimama dhidi ya jeshi lililo na silaha za kutosha zaidi duniani, yaani Amerika ya uhalifu, na wamewalazimisha viongozi wao walioboronga kupiga magoti.

Urithi huu wa thamani na wa kuheshimiwa daima unashuhudia upendo wa haki na upinzani wa udhalimu wa taifa shujaa na lililoamshwa la Iran ya Kiislamu, ambalo kwa zaidi ya siku 160 na usiku katika kuunga mkono watoto wake katika Jeshi, limekuwa likipaza sauti ya kulipiza kisasi kwa damu safi ya Imamu shahidi wake na kusisitiza juu ya uthabiti, uweza na kusimama imara kwa Jeshi dhidi ya unyanyasaji na tamaa ya mfumo wa utawala wa kimataifa na bepari wakiongozwa na Amerika ya kigaidi.

Makao Makuu ya Jeshi, kwa kuwashukuru watu wa Iran ya Kiislamu waliokwama, wavumilivu na walioamshwa kwa nia yao ya chuma na azimio madhubuti na thabiti, yanawahakikishia kwamba hayatakata tamaa mpaka adui wa Amerika na Wazayuni katika eneo hilo watakaposhindwa kabisa na haki za taifa shujaa la Iran zitatakaswa na adui atakapojisalimisha, na yatasimama imara dhidi ya madai halali ya watu na matakwa ya kiongozi wetu mpendwa mbele ya Amerika ya uchokozi.