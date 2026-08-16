Ghalibaf: Tulishinda vita katika nyanja zote mbili za kijeshi na kisiasa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Mashauriano la Kiislamu, katika mkutano na kikundi cha waandishi wa habari wa bunge uliofanyika Jumapili jioni, tarehe 24 Mordad, baada ya kupongeza kufika mwezi wa Rabi' al-Awwal, alisema: «Baada ya kupata habari kuhusu hafla hii, licha ya hali ya vita, lakini kwa mujibu wa desturi yangu ya kawaida, nilijitahidi kutokosa fursa ya kuhudhuria miongoni mwenu, ndugu na dada wapendwa, na ninawashukuru kwa kuwa kwa haki, mmeng'aa katika vita vya siku 12 na pia katika vita vya Ramadhani na mmekuwa mmetimiza wajibu wenu.»

Ghalibaf alisisitiza: «Leo tuko katika vita visivyo vya haki ambavyo Amerika na utawala wa Kizayuni viko mstari wa mbele, lakini watu wetu wamesimama kwa ujasiri, kiume na kwa ikhlasi na wamepigana, na mimi kama mtumishi na kama ndugu anayefahamu maelezo ya kazi, kwa moyo wangu wote nasema kwamba tumeshinda vita hii kwa maana halisi katika nyanja zote mbili za kijeshi na kisiasa.»

Ghalibaf alisema: «Katika moja ya mahojiano yangu wakati wa vita, nilieleza kwamba maana yangu si kwamba tumeiangamiza jeshi la Amerika na utawala wa Kizayuni, bali maana yangu ni kwamba Amerika na Israeli walitushambulia kwa malengo wazi na dhahiri, kwa malengo 9 maalum, yaliyotangazwa rasmi, yaliyoandikwa na kurudiwa, lakini hawakufikia hata lengo moja kati ya hayo katika ngazi yoyote — hiyo ndiyo kushindwa kabisa kwa Amerika na utawala wa Kizayuni na ushindi mkubwa kwetu.»

Aliita mkataba wa maelewano kati ya Iran na Amerika kuwa hati ya fahari na ushindi katika kuimarisha ushindi katika uwanja wa kidiplomasia na akaongeza: «Ushindi huu wa fahari katika uwanja wa kijeshi na kidiplomasia ulifanyika kwa juhudi za watu walioamshwa, kwa kuwa ni watu wa Iran waliotokea tangu siku ya kwanza na msingi mgumu wa watu milioni 90 kwa kila ladha, dini, madhehebu na kutoka kila kabila, kwa maana kamili walisimama na kulitetea kwa fahari Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ardhi yao na mapinduzi yao.»