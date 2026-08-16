Al-Mayadeen: Makumi ya Meli Zinasubiri Idhini ya Iran Kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mwandishi wa Al-Mayadeen, akiwa katika Mlango-Bahari wa Hormuz, aliripoti kwamba makumi ya meli na tanka ziko ndani ya kina cha Mlango-Bahari wa Hormuz na zinasubiri kupata idhini ya kupita kutoka kwa Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Alisema: «Kwa mujibu wa mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na Oman, njia ya kusini itafutwa. Mizinga yote ya mafuta lazima iratibiane na Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi. Meli nyingi zilitumia njia ya Iran wakati wa kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz.»

Kituo cha Uendeshaji wa Biashara ya Baharini cha Uingereza hivi karibuni katika ripoti yake kilitangaza kwamba ni meli 151 tu ndizo zilizopitia Mlango-Bahari wa Hormuz katika kipindi cha siku saba, kwa kuingia au kutoka.

Kwa mujibu wa ripoti hii, tangu kuanza kwa uchochezi wa vita wa Amerika dhidi ya Iran mnamo Februari 28, ripoti 56 zimeandikwa kuhusu uharibifu wa meli katika Mlango-Bahari wa Hormuz na maji ya jirani. Hata hivyo, takwimu hizi hazijumuishi shambulio mbili za hivi karibuni.

Kwa mujibu wa ripoti hii, ukanda wa kusini wa Mlango-Bahari wa Hormuz kwenye pwani ya Oman, ambao Amerika ulitangaza kama njia mbadala ya muda kwa ajili ya kupita, bado unachukuliwa kuwa eneo hatari zaidi kwa kupita, kwani kati ya matukio 18 ya mashambulizi kwa makombora ambayo kituo kimeripoti tangu Julai 6, matukio 16 yametokea kwenye njia hiyo.

Jambo muhimu katika mipango ya Mlango-Bahari wa Hormuz ni kwamba, kama ilivyosemwa na maafisa wa Iran, hakuna kupita hata moja kwa meli zilizobeba bendera ya Amerika iliyorekodiwa. Aina ya meli zilizopita nyingi zilikuwa mizinga ya mafuta yenye bidhaa za petroli, ambazo kwa kawaida hubeba derivatives za mafuta yaliyosafishwa.