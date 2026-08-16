Reuters: Maafisa wa Hamas walishiriki katika mikutano na Kushner na Mladenov

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Reuters ilinukuu chanzo cha kidiplomasia ikisema: Jared Kushner, mkwe wa Trump, alikutana huko Cairo na wapatanishi kutoka Misri, Qatar na Uturuki ili kuendeleza mpango wa Trump kuhusu Gaza.

Kwa msingi huo, Reuters iliongeza kwa kunukuu chanzo cha kidiplomasia: Maafisa wa Hamas walihudhuria katika baadhi ya mikutano ya wapatanishi huko Cairo na pia katika vikao na Kushner na Mladenov (Nikolay Mladenov – Mjumbe Maalum wa Umoja wa Mataifa katika mchakato wa amani wa Asia Magharibi na Mwenyekiti wa Baraza la Amani kwa Gaza).

Kwa upande mwingine, tovuti ya Axios kwa kunukuu chanzo kijulichao ilidai: Lengo la mkutano wa Kushner na viongozi wa Hamas nchini Misri ni kubadili ahadi za harakati hii katika uwanja wa silaha kuwa hatua za vitendo! Kesho Jumatatu, Kushner atazungumza na Netenyahu kuhusu hatua za kulipiza ambazo (utawala wa) Israel unapaswa kuchukua.

Hili linatokea wakati ambapo hapo awali ilikuwa imetangazwa kwamba: Jared Kushner, mkwe na mjumbe wa Rais wa Marekani Donald Trump, atakutana na wawakilishi wa Hamas kwa uwepo wa wapatanishi kutoka Misri, Uturuki na Qatar.

Vyanzo vinavyojulikana vilidai kwamba lengo la mkutano huu ni kuzuia mpango wa Gaza usianguke.