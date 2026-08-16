Axios: Marekani iliomba Barzani kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya Tehran-Washington

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, tovuti ya Axios ilidai kwamba katika katikati ya Mei, wapatanishi wa Marekani waliokuwa wakijaribu kufikia makubaliano na Iran kumaliza mzozo (Tehran-Washington), walichagua mtu wa kuanzisha njia isiyo rasmi ya mawasiliano. Huyo alikuwa "Nechirwan Barzani" – Rais wa Mkoa wa Kurdistan wa Iraq!

Axios inadai: Kulingana na vyanzo viwili vinavyojua maelezo ya mawasiliano haya, Gabbard (Mkurugenzi aliyejiuzulu wa Taasisi ya Kitaifa ya Ujasusi ya Marekani) alimwambia Barzani kwamba Ikulu ya Marekani inaamini kuwa anaweza kusaidia katika mawasiliano. Brett McGurk, ambaye alihudumu kama mshauri wa Mashariki ya Kati (Asia Magharibi) kwa marais 4 wa Marekani, katika mahojiano alisema: "Nechirwan Barzani ni mtu mwenye busara na anayeweza kutatua matatizo. Anaheshimiwa katika eneo lote na anafahamu karibu kila mtu katika Tehran na Washington. Yeye ndiye mtu anayewasiliana naye katika hali ngumu na za dharura."

Tovuti hiyo iliongeza: Chanzo hicho kilisema kwamba Gabbard alisisitiza kwa Barzani kwamba mawasiliano haya yanafanywa kwa idhini ya Rais Trump na Makamu wa Rais J.D. Vance. Barzani alikubali ombi la Gabbard. ... Marekani ilitaka Barzani kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya siri kati ya wapatanishi wakuu wa Marekani na Iran huko Erbil. Chanzo hicho kilisema kwamba Barzani alizungumza tena na upande wa Iran na kuwafikishia ujumbe huo. Wairani hawakukataa pendekezo hilo, lakini walikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wao. Waliamini kwamba Mossad ina mawakala na rasilimali nyingi katika Mkoa wa Kurdistan wa Iraq na walihofia kwamba Waisraeli (Wazayuni) wanaweza kujaribu kuwaua huko Erbil au njiani kwenda na kurudi. Mkutano wa Erbil haukufanyika kamwe.