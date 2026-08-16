Onyo kali la mwanachama wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen kwa Riyadh

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Abdulaziz bin Habtur, mwanachama wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen, akionya kuhusu kuendelea kwa shughuli za kijeshi na majaribio ya kulazimisha milinganyo mipya nchini, alitangaza kwamba hatua yoyote katika mwelekeo huu itakabiliana na majibu muhimu ya kulinda Yemen, usalama wake na mamlaka yake.

Bin Habtur, akirejelea kuendelea kwa shughuli za Saudi Arabia, alizitaja hatua hizi kama sehemu ya mchakato wa kuongeza mvutano na akasema: «Hapo awali tayari kulikuwa na shinikizo za kiuchumi na kisiasa na kuzingirwa kali dhidi ya Yemen; jambo ambalo linaonyesha kwamba chaguo la kuongeza mvutano bado liko mezani.»

Pia alionya kuhusu majaribio ya kuhamisha migogoro ndani ya Yemen kupitia vikosi na makundi ya ndani na akasisitiza: «Matumizi ya zana hizi hayataondoa uwajibikaji wa Saudi Arabia kwa matokeo ya vitendo hivyo.»

Mwanachama wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen alisema wazi: «Haiwezi kukubalika kuwa ardhi ya Yemen igeuke kuwa uwanja wazi wa migogoro na makabiliano, huku ardhi na maslahi ya Saudi Arabia yakisalia salama kutokana na matokeo ya makabiliano haya.»