Kuvamiwa kwa Msikiti wa Al-Aqsa na Walowezi wa Kizayuni

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Shihab, vyanzo vya Kipalestina vilitangaza kwamba makumi ya walowezi leo Jumapili, kwa msaada na kuandamana na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni, waliingia kwa nguvu katika Msikiti wa Al-Aqsa.

Baadhi ya vyanzo vya mitaa viliripoti kwamba walowezi 179 pamoja na marabi kadhaa, baada ya kuvamia Msikiti wa Al-Aqsa, walifanya sherehe za Talmudi katika sehemu ya mashariki ya msikiti huu.

Utawala wa Kizayuni katika miaka ya hivi karibuni umezidisha hatua zake za kuyahudisha Yerusalemu Mashariki, ikiwa ni pamoja na Msikiti wa Al-Aqsa, na kufuta utambulisho wa Kiarabu na Kiislamu wa mji huu.

Maazimio ya kimataifa yanasisitiza kwamba Yerusalemu Mashariki lazima iwe mji mkuu wa nchi huru ya Palestina. Maazimio haya hayatambui uvamizi wa mji huu na utawala wa Kizayuni mwaka 1967 na kuunganishwa kwake mwaka 1980.