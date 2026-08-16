Maariv: Trump anazidi kukaza mzingo wa shinikizo kwa Netenyahu

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, gazeti la Kizayuni Maariv lilichapisha ripoti kuhusu kukosa subira kunakozidi kwa Donald Trump, Rais wa Marekani, dhidi ya hesabu za kisiasa za ndani za Benjamin Netenyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni.

Gazeti hili la Kiebrania lilidai kwamba Marekani haitaruhusu ajenda yake ya kikanda kukumbana na kizuizi na inaweza hivi karibuni kuiona Israel kuwa na jukumu la kuchelewesha makubaliano yaliyopangwa katika Mashariki ya Kati.

Kwa mujibu wa ripoti, mapigano ya hivi karibuni kusini mwa Lebanon yaliyosababisha majeruhi wa wanajeshi wa Israel na vifo vya raia wa Lebanon, yalikumbusha juu ya pengo la wazi la maoni kati ya Beirut na Tel Aviv. Wakati utawala wa Kizayuni unasisitiza juu ya kuendelea kwa uwepo wa jeshi lake kusini mwa Lebanon, Washington inaamini kwamba msimamo huu unazuia makubaliano ya mfumo. Serikali ya Marekani inadai kuondolewa kwa hatua kwa hatua kwa Israel na inaonya kwamba uwepo wa kudumu wa kijeshi wa Israel kusini mwa Lebanon unapingana na ahadi zilizomo katika makubaliano.

Matamanio ya Trump yanaenda mbali zaidi ya Lebanon; yanajumuisha orodha pana ya malengo ikiwa ni pamoja na: kuendeleza mpango wa Baraza la Amani kwa Gaza, kufikia makubaliano ya usalama na Syria (ambako Washington, licha ya ukosoaji mkali wa Israel, inawekeza katika utawala wa Julani), kuvunja mkwamo katika mgogoro wa Iran na kufikia makubaliano ya kuhalalisha uhusiano kati ya Israel na Saudi Arabia.