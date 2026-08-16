Joe Kent: Kabla maafa hayajatokea, lazima tutoke katika makabiliano na Iran

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA, Joe Kent, Mkurugenzi wa zamani wa Kituo cha Kitaifa cha Kupambana na Ugaidi cha Marekani, akichambua sera za Washington kuelekea Iran, alichapisha ujumbe kwenye mtandao wa kijamii X na kusisitiza: «Hali hii inamlazimu Rais (Trump) kuchagua kati ya kuvutwa tena katika mzozo au kujiondoa kwa kushindwa. Mwaka 2020, Rais Trump kwa busara alifanya makubaliano na Taliban yaliyoiruhusu nguvu zetu kuondoka Afghanistan Aprili au Mei 2021. Biden alipoingia madarakani, aliamua kuweka nguvu zetu Afghanistan hadi kumbukumbu ya miaka 20 ya mashambulizi ya Septemba 11; kwa kuwa alitaka kuondoka kwa ishara 'kwa masharti yake mwenyewe', na hakukuwa na sababu nyingine halisi isipokuwa kukidhi majivuno yake mwenyewe.»

Mkurugenzi wa zamani wa Kituo cha Kitaifa cha Kupambana na Ugaidi cha Marekani kisha akaongeza: «Sasa tunaona kwamba Rais Trump anajitayarishia mtego kama huo kuhusu Iran. Trump anajua kwamba vita hivi (uvamizi haramu wa Marekani dhidi ya Iran) havina suluhisho la kijeshi, na Wairani pia wamekataa diplomasia (iliyoambatana na vitisho na uvunjaji wa ahadi mara kwa mara). Rais Trump ameweka nguvu zetu kwenye mlengo wa makombora na ndege zisizo na rubani za Iran, kwa kudhani tunaweza kudhibiti wakati wa kuanza tena kwa mzozo. Biden pia alidhani angeweza kuzuia Taliban tusishambuliwe Afghanistan mpaka apate matokeo aliyotaka, na wakati huo akaacha nguvu zetu Afghanistan katika hatari. Taliban hawakushika ahadi zao; matokeo yake, tulipoteza wapiganaji wetu 13 bora na tulilazimika kujiondoa kwa hasara na fedheha kutoka katika vita ambavyo tuliamua kuvimaliza mwaka mmoja kabla.»

Joe Kent kisha akaongeza: «Rais Trump anapaswa kutafakari juu ya kiburi cha uongo cha Biden mwaka 2021 na jinsi tunavyorudia makosa yale yale sasa kuhusu Iran. Kuweka nguvu kwenye mlengo wa Iran kunawapa wao mkono wa juu na kunaweza kutuvuta tena vitani kwa masharti yao. Sasa ni wakati wa kutoka katika hali hii kabla maafa hayajatokea. Kubaki katika hali hii hakuleti ushindi; kwa hivyo tokoni sasa hivi, epukeni mtego na fafanueni upya kanuni za mchezo.»