Fareed Zakaria: Vita vya Iran vimeharibu uaminifu wa Amerika na kuwafukuza washirika wake

Shirika la habari la ABNA, kitengo cha kimataifa: Fareed Zakaria, mchambuzi mashuhuri wa Marekani, katika makala yake kwenye gazeti la Washington Post, alielezea vita vya Iran kama mfano wa «kupoteza uaminifu wa nchi kuu» na anaamini kwamba siasa za Donald Trump zimewafanya washirika wa Amerika zaidi ya hapo awali kufikiria kuunda mipangilio ya kiusalama inayojitegemea kutoka Washington.

Zakaria akirejelea makubaliano ya ulinzi ya pamoja ya Makka kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistani, anaandika kwamba makubaliano haya yameundwa kati ya nchi ambazo baadhi yake katika miaka iliyopita zilikuwa washindani wakubwa wa kila mmoja. Kwa maoni yake, sababu muhimu ya ukaribu wa nchi hizi ni kupungua kwa imani kwa Trump na ahadi zake.

Mwandishi huyu wa Marekani anasisitiza kwamba vita vya Iran vimeonyesha jinsi nchi kuu inavyoweza kupoteza uaminifu wake. Anarejelea matamshi ya mara kwa mara ya Trump kuhusu ukaribu wa makubaliano na Tehran na anaandika kwamba hadi katikati ya Juni, angalau mara 38 ilitangazwa kwamba makubaliano na Iran yapo karibu, lakini chanzo cha Iran hivi karibuni kiliiambia Reuters kwamba mazungumzo «hayakupata maendeleo yoyote.»

Zakaria pia anarejelea madai ya Trump kuhusu «udhibiti kamili» wa Amerika juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz na anaandika kwamba kulingana na data za ufuatiliaji wa meli, hivi karibuni ni meli 14 tu ndizo zilizopitia mlango-bahari huu kwa siku moja, wakati kabla ya vita idadi hiyo ilikuwa zaidi ya meli 130 kwa siku.

Kwa mujibu wa Washington Post, suala la msingi ni zaidi ya mtindo wa usemi wa Trump na linahusiana na kiini cha nguvu ya Amerika, yaani uaminifu wake. Zakaria anaamini kwamba Amerika katika miongo minane iliyopita, pamoja na meli za ndege za kutua na kuruka, ndege za F-35 na nguvu ya kiuchumi, imejenga mtaji mwingine muhimu: imani ya washirika kwamba ahadi za Washington ni thabiti na zinazotegemeka.

Lakini kwa maoni yake, tabia ya Trump isiyotabirika imewafanya washirika badala ya kutii zaidi, kuelekea kwenye uhuru zaidi na kujenga chaguo mbadala.