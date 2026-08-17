Iran yaonya kuhusu hatua za kuongeza mvutano katika Mlango wa Hormuz iwapo diplomasia itashindikana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Afisa mwandamizi wa Iran ameliambia Shirika la Habari la Reuters kwamba vyombo vyote vya Iran vitakuwa katika hali ya tahadhari na utayari wa kuchukua hatua iwapo diplomasia itashindwa kufikia matokeo yanayotarajiwa katika suala la mvutano katika Mlango wa Hormuz na eneo hilo.

Kwa mujibu wa afisa huyo, Iran itawasilisha kwa Marekani na nchi za eneo hilo, kupitia waamuzi, muda ambao imeuweka kwa ajili ya hatua zake iwapo juhudi za kidiplomasia zitashindwa.

Afisa huyo pia amesema kuwa kuishinikiza Marekani au kutegemea waamuzi pekee ili kufikia makubaliano ya kudumu si jambo linaloonekana kuwa la uhalisia.

Katika upande mwingine, vyanzo vya kijeshi vya Lebanon vimeiambia Sky News Arabia kwamba kwa sasa hakuna mpango wa kupanua maeneo mapya ya majaribio kusini mwa Lebanon, huku vikosi vya Israel vikiwa bado havijaondoka katika maeneo hayo.

Vyanzo hivyo pia vimesema kuwa kulikuwa na makubaliano kati ya Jenerali Hikmat na Jenerali Clearfield ya kuendelea na majadiliano kuhusu utaratibu wa uthibitishaji, huku vikisisitiza kwamba hakuna jambo la mwisho lililokubaliwa katika suala hilo hadi sasa.

Matukio hayo yanaendelea huku juhudi za kidiplomasia zikifuatiliwa kwa karibu, kutokana na umuhimu wa Mlango wa Hormuz kwa usafirishaji wa nishati duniani na hali ya usalama kusini mwa Lebanon.