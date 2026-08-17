Waziri Mkuu wa Malaysia: Kusimama imara kwa Iran dhidi ya uchokozi kunastahili pongezi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, Waziri Mkuu wa Malaysia amelaani mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisisitiza kuwa kusimama imara, azma na uvumilivu wa Iran mbele ya mashambulizi hayo ni jambo la kusifiwa.

Waziri Mkuu huyo amesema Malaysia imekuwa miongoni mwa nchi chache ambazo mabunge yao yamepitisha azimio kali la kulaani uchokozi huo dhidi ya Iran.

Aidha, ameitaka Iran kuimarisha ushirikiano na nchi jirani na kuzingatia wasiwasi na mahitaji yao, akisisitiza umuhimu wa kuendeleza mahusiano mazuri na nchi zinazopakana nayo.

Kwa upande wake, Tehran, licha ya mashambulizi yaliyofanywa kutoka katika vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika baadhi ya nchi za eneo hilo, imeendelea kusisitiza umuhimu wa kudumisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi pamoja na nchi jirani na kuzingatia misingi ya ujirani mwema.

Kauli hiyo ya Waziri Mkuu wa Malaysia inaangazia umuhimu wa mshikamano wa kikanda na diplomasia katika kukabiliana na mivutano ya kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya