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Hali ya kusikitisha ya mwandishi wa habari Mpalestina baada ya miaka miwili katika jela za Israel

17 Agosti 2026 - 18:04
Msimbo wa Habari: 1853581
Hali ya kusikitisha ya mwandishi wa habari Mpalestina baada ya miaka miwili katika jela za Israel

Shirika la Wafungwa wa Palestina limechapisha picha ya mwandishi wa habari Mpalestina, Muhammad Arab, likisema kuwa mabadiliko makubwa katika sura yake baada ya miaka miwili ya kuwekwa kizuizini yanaakisi hali ya maelfu ya wafungwa wa Palestina na yanaashiria kuendelea kwa mateso na unyanyasaji dhidi yao.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Shirika la Wafungwa wa Palestina limechapisha picha ya mwandishi wa habari Mpalestina Muhammad Arab, likieleza kuwa hali yake baada ya miaka miwili ya kuwekwa kizuizini katika magereza ya utawala wa

Kizayuni inaonyesha hali ya kusikitisha inayowakabili maelfu ya wafungwa wa Palestina.

Muhammad Arab alikamatwa wakati wa vita vya Gaza na alionekana katika kikao cha mahakama akiwa na nywele na ndevu zilizogeuka kuwa nyeupe kabisa.

Kwa mujibu wa wakili wake, kumekuwa na mabadiliko makubwa katika sura na hali yake katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.

Shirika la Wafungwa wa Palestina limeeleza kuwa hali ya mwandishi huyo ni sehemu ya ushahidi wa kile linachodai kuwa ni kuendelea kwa mateso na vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wafungwa wa Palestina katika magereza ya utawala wa Kizayuni.

Aidha, shirika hilo limesema kuwa zaidi ya waandishi wa habari 250 wamekamatwa au kufungwa tangu kuanza kwa vita vya Gaza, jambo linaloibua wasiwasi kuhusu hali ya waandishi wa habari wanaofanya kazi katika mazingira ya mzozo huo.

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