Wall Street Journal: Iran yajitayarisha kwa awamu mpya ya makabiliano na Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, gazeti la Wall Street Journal limedai kuwa Iran inajiandaa kwa uwezekano wa kuanza tena kwa makabiliano ya kijeshi na Marekani, wakati mazungumzo kati ya Tehran na Washington yakiwa yamekwama.

Kwa mujibu wa gazeti hilo, Iran, kutokana na kutokuwa na imani na Marekani pamoja na historia ya kutotekelezwa kwa makubaliano fulani, imeanza kuchukua hatua za kujiandaa iwapo mzozo wa kijeshi utaanza tena.

Wall Street Journal pia imedai kuwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, Iran imekuwa ikifanyia ukarabati miundombinu yake ya kijeshi, kurejesha upatikanaji wa baadhi ya vituo vya makombora na kuongeza uzalishaji wa makombora na ndege zisizo na rubani.

Wakati huo huo, tofauti kuhusu vikwazo dhidi ya Iran, suala la kizuizi cha baharini na mustakabali wa Mlango wa Hormuz bado zinaendelea kuwa miongoni mwa vikwazo vikuu katika mazungumzo kati ya Tehran na Washington.

Hata hivyo, madai hayo yametolewa na gazeti hilo na yanapaswa kutazamwa katika muktadha wa taarifa na madai ya vyombo vya habari kuhusu hali ya sasa ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani.