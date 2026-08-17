Ayatullah Arafi asisitiza umoja wa Kiislamu katika barua kwa Mufti Mkuu wa Romania

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ayatollah Alireza Arafi, Mkuu wa Vyuo vya Dini vya Iran, amesisitiza umuhimu wa mshikamano, maelewano na umoja wa ulimwengu wa Kiislamu katika barua aliyomwandikia Sheikh Yusuf Murad, Mufti Mkuu wa Waislamu wa Romania.

Barua hiyo iliwasilishwa kwa Mufti Mkuu wa Romania wakati wa ziara ya Hujjatul-Islam Muhammad Sadiq Amin al-Din katika mji wa Constanța.

Katika barua hiyo, Ayatullah Arafi ametangaza utayari wa Vyuo vya Dini vya Iran kuimarisha ushirikiano wa kielimu na kitamaduni na Dar al-Ifta ya Romania, akisisitiza umuhimu wa kupanua ushirikiano katika nyanja za utafiti, kubadilishana walimu na wataalamu, pamoja na kuandaa makongamano ya pamoja.

Aidha, Mkuu huyo wa Vyuo vya Dini vya Iran amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana baina ya madhehebu mbalimbali za Kiislamu na kuimarisha juhudi za kukabiliana na misimamo ya misimamo mikali, chuki na migawanyiko ndani ya Umma wa Kiislamu.

Katika barua hiyo, amesisitiza kuwa kuimarisha mawasiliano na ushirikiano baina ya taasisi za Kiislamu katika nchi mbalimbali kunaweza kuchangia katika kuimarisha umoja, maelewano na mshikamano wa Waislamu duniani.