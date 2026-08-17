“Tuko pamoja nawe katika ahadi hadi alfajiri ya kudhihiri”: Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku 40 ya “Shahidi wa Iran”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Kauli mbiu maalumu “Tuko pamoja nawe katika ahadi hadi alfajiri ya kudhihiri” imechaguliwa kwa ajili ya hafla za maadhimisho ya siku 40 tangu kusindikizwa na kuzikwa kwa mwili wa kiongozi aliyefariki shahidi, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Hussein Khamenei.

Hafla hizo zinatarajiwa kufanyika katika miji mbalimbali nchini Iran, ikiwemo Tehran, Qom na Mashhad, pamoja na miji mingine.

Maadhimisho hayo yatafanyika sambamba na kumbukumbu ya kushahada kwa Imam Hasan al-Askari (as) na kuanza kwa Uimamu wa Imam Mahdi (ajtfs).

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, programu maalumu pia zimepangwa kufanyika katika maeneo matakatifu nchini Iran, pamoja na baadhi ya miji iliyopo nje ya nchi.