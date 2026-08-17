New York Times: Trump arejea kwenye “shinikizo la kiuchumi” dhidi ya Iran baada ya kushindwa kijeshi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Gazeti la New York Times katika ripoti yake ya uchambuzi limesema kuwa baada ya mazungumzo kati ya Tehran na Washington kufikia mkwamo na kupita kwa muda wa mwisho wa siku 60, serikali ya Trump imeanza tena kutumia mkakati wa shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Washington imeelekea katika kuimarisha vikwazo, kuongeza shinikizo kwenye sekta ya mafuta na kuweka vikwazo vya baharini dhidi ya Iran, hatua ambazo gazeti hilo linazitaja kuwa mwendelezo wa sera ya “shinikizo la juu kabisa” iliyotumiwa katika kipindi cha kwanza cha utawala wa Trump.

New York Times pia imedai kuwa Washington haikufanikiwa kufikia baadhi ya malengo yake ya awali, yakiwemo kufunguliwa tena kwa Mlango wa Hormuz na kusimamishwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran.

Kutokana na hali hiyo, ripoti hiyo inasema Marekani sasa inajaribu kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa lengo la kuishinikiza Tehran kubadili msimamo wake na kufanya kile kinachoelezwa kuwa ni kujiondoa katika baadhi ya misimamo yake.

Hata hivyo, kwa mujibu wa New York Times, mkakati kama huo uliowahi kutumiwa katika kipindi cha kwanza cha Trump haukufanikiwa kubadili kwa kiwango kilichotarajiwa mahesabu na msimamo wa Iran.