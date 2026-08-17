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Mazishi ya Kamanda wa Kikosi cha Ridwan cha Hezbollah na familia yake yafanyika Beirut

17 Agosti 2026 - 18:42
Msimbo wa Habari: 1853599
Mazishi ya Kamanda wa Kikosi cha Ridwan cha Hezbollah na familia yake yafanyika Beirut

Mazishi ya Ali Samir al-Haj Hasan, kamanda wa Kikosi cha Ridwan cha Hizbullah, pamoja na baadhi ya wanafamilia wake, yamefanyika katika viunga vya kusini mwa Beirut, Lebanon. Al-Haj Hasan na familia yake waliripotiwa kuuawa katika shambulio la jeshi la utawala wa Kizayuni katika eneo la Ansar, kusini mwa Lebanon.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ibada ya mazishi ya Ali Samir al-Haj Hasan, kamanda wa Kikosi cha Ridwan cha Hezbollah, pamoja na wanafamilia wake, imefanyika katika viunga vya kusini mwa mji wa Beirut.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Al-Haj Hasan na wanafamilia wake waliuawa katika shambulio lililofanywa na jeshi la utawala wa Kizayuni dhidi ya eneo la Ansar, kusini mwa Lebanon.

Wananchi na watu mbalimbali walishiriki katika shughuli za kuwaaga marehemu, huku mazishi hayo yakifanyika katika mazingira ya huzuni na maombolezo.

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