Mazishi ya Kamanda wa Kikosi cha Ridwan cha Hezbollah na familia yake yafanyika Beirut

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ibada ya mazishi ya Ali Samir al-Haj Hasan, kamanda wa Kikosi cha Ridwan cha Hezbollah, pamoja na wanafamilia wake, imefanyika katika viunga vya kusini mwa mji wa Beirut.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Al-Haj Hasan na wanafamilia wake waliuawa katika shambulio lililofanywa na jeshi la utawala wa Kizayuni dhidi ya eneo la Ansar, kusini mwa Lebanon.

Wananchi na watu mbalimbali walishiriki katika shughuli za kuwaaga marehemu, huku mazishi hayo yakifanyika katika mazingira ya huzuni na maombolezo.