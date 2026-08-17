Afisa wa Iran kwa Reuters: Hatutangoja Marekani kurefusha kuzingirwa

Kwa mujibu wa ripoti ya ABNA kwa kunukuu Reuters, afisa mkuu wa Iran alitishia kwamba iwapo hakutakuwa na maendeleo katika mazungumzo na Marekani, «tutaelekea kwenye sera ya kukera kabisa.»

Afisa huyo alisema kwamba Tehran imeweka muda wa wiki chache kwa ajili ya kutekeleza mkataba huo, na kisha akasema: «Hatutangoja Marekani kuendelea kurefusha kuzingirwa.»

Wakati huo huo, Jenerali «Yadollah Javani», Naibu wa Masuala ya Kisiasa wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika mahojiano maalum ya jioni jana usiku, alitangaza: «Katika amri ya Luteni Jenerali Ahmad Vahidi, pamoja na suala la kuzuia upeo (deterrence), msisitizo umewekwa kwenye mbinu mpya; kuanzia sasa, kila hatua tunayochukua, ingawa ina hali ya kujihami, lazima ichukue sura ya kukera. Jambo muhimu ni kwamba muanzilishi wa vita ni adui, na hatua zetu katika mwelekeo huu zina nyanja ya kujihami, ingawa zinaweza pia kuchukua tabia ya kukera, na hii ni mojawapo ya mbinu za mageuzi za majeshi yetu.»