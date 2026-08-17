Yahya Sari: Tumechoma meli ya kivita ya adui wa Saudia

Kwa mujibu wa ripoti ya ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Yahya Sari, msemaji wa majeshi ya Yemen, alitangaza: «Tumelilenga meli ya kivita ya adui wa Saudia pamoja na boti nne za kijeshi zilizoandamana nayo katika Bahari Nyekundu mbele ya pwani ya Al-Mukha.»

Aliongeza: «Shambulio hili lilikuwa sahihi na la moja kwa moja, kwa kutumia makombora kadhaa ya balistiki. Operesheni hii ilisababisha meli kuwaka moto kabisa, boti kadhaa kuzama, na boti nyingine kuwaka moto.»

Yahya Sari alisisitiza: «Tunafuatilia kwa makini harakati zote na mkusanyiko wa adui wa Saudia na tutalenga harakati na mkusanyiko huo ardhini na baharini. Pia, equation ya "kuzingirwa dhidi ya kuzingirwa" itaendelea, na vituo vyote vya mkusanyiko wa wanajeshi wa adui vitalengwa popote pale vilipo.»

Msemaji wa majeshi ya Yemen pia alitangaza: «Tumelenga ghala la silaha linalohusiana na mkusanyiko wa adui wa Saudia katika kituo cha kijeshi cha Sahn al-Jinn huko Marib kwa kutumia ndege zisizo na rubani kadhaa na kulichoma moto.»