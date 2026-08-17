Trump: Tuliingiliana kwa urahisi sana na Oman; Hatuko karibu na makubaliano na Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya ABNA kwa kunukuu Fox News, Donald Trump, Rais wa Marekani, leo Jumanne katika kujibu swali la mwandishi ambaye aliuliza: «Ulisema kwamba ikiwa Oman itazuia kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz, utaibomu kwa nguvu. Je, unaweza kusema kwamba subira yako kwa Oman kama mshirika wa kimkakati imeisha?» — alijibu hivi: «Sidhani waliishi vizuri sana, lakini tuliingiliana nao kwa urahisi sana, kama vile mambo mengine.»

Rais wa Marekani aliendelea, bila kuzingatia asili ya amani ya mpango wa nyuklia wa Tehran, akirudia madai yake ya awali, akidai: «Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia na haitawahi kuwa nazo! Wanataka kufikia makubaliano, lakini si aina ile ninayoiona kuwa muhimu!»

Alirudia tena tamaa yake ya kudhibiti mlango wa Hormuz akidai: «Tunadhibiti mlango wa Hormuz! Tumeuzinga.»

Akijaribu kupunguza athari za kiuchumi duniani za uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran, alidai: «Bei ya mafuta inashuka na ninataka kufanya zaidi ya tunachofanya.»

Trump pia kuhusu mkataba wa usitishaji vita kati ya Tehran na Washington alidai: «Marekani haitafuti kuongeza muda wa mkataba na Iran.»

Rais wa Marekani akiihoji Korea Kusini kwa kutoisaidia Washington katika vita dhidi ya Iran, alisema: «Nilimpigia simu rais wa Korea Kusini nikasema, "Je, hutatusaidia kuhusu Iran? Nikasema ukiamua kwa sababu hatuhitaji msaada." Alisema "Hapana, asante." Nikasema "Unamaanisha nini? Tuna wanajeshi 39,000 huko wanaowalinda dhidi ya Kim Jong-un, halafu nyinyi hamtusaidii katika suala la Iran? Cha ajabu. Kwa nini tujali kuwasaidia? Kulinda Korea Kusini kunatugharimu mabilioni ya dola.»"

Trump kuhusu kiongozi wa Korea Kaskazini alisema: «Tulikaa pamoja kwa nyakati fulani. Ninamwelewa. Naye ananielewa mimi. Hakumpenda mtu fulani, lakini ninaelewana naye vizuri sana.»

Rais wa Marekani akijibu utata wa hivi karibuni kuhusu hali ya hatari kwenye meli ya ndege "Abraham Lincoln" alidai kwamba meli imekuwa baharini kwa muda mrefu lakini wafanyakazi wake wana chakula cha kutosha kula.