Madai ya CENTCOM kuhusu Kuendelea kwa Kuzingirwa kwa Bahari dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Kamandi Kuu ya Jeshi la Kigaidi la Marekani (CENTCOM) leo (Jumanne) ilichapisha ujumbe ikidai kwamba hadi sasa imebadilisha njia ya meli 64 za biashara katika mpango unaoitwa "kuzingirwa kwa bahari".

Shirika hili la kigaidi likiendelea na madai yake katika juhudi za kuimarisha morali ya wanajeshi wake dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Iran, lilidai: «Tumebadilisha njia ya meli 64 za biashara, tumezima meli 3 na kuingia kwenye meli nyingine 2.»

Shirika hili la kigaidi hapo awali pia lilikuwa limetoa madai sawa.