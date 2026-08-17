Kushner: Mkutano wetu na Hamas ulikuwa «wa kirafiki sana»

Kwa mujibu wa ripoti ya ABNA, Jared Kushner, mshauri mkuu na mkwe wa Donald Trump, Rais wa Marekani, katika mahojiano na Fox News, akidai kuwa wasiwasi wa Israel unakubalika, aliongeza kwamba Tel Aviv imeibua wasiwasi huu na Washington imeweza kuyachunguza na kuondoa baadhi ya kutokuelewana kuhusu mpango huo.

Akiendelea na madai yake, aliongeza kwamba katika mazungumzo na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israel, kuhusu kuwapokonya silaha Gaza, maendeleo makubwa yamepatikana.

Kushner tena kwa kuunga mkono kikamilifu utawala wa Tel Aviv, alidai kwamba iwapo kuna tishio lolote la karibu, Marekani haitazuia haki ya Israel ya kujilinda.

Pia alisema: «Tunaweza kuona maendeleo ndani ya siku 30, na tunatumaini kwamba ndani ya siku 60 hadi 90, mchakato wa kuondoa silaha utaanza na maendeleo yatapatikana.»

Kushner aliendelea kusema kwamba mkutano wao na Hamas ulikuwa «wa kirafiki sana» na walisema maneno sahihi; kwa hivyo tutawapa nafasi kuthibitisha hilo.

Kwa kurudia kauli yake kwamba "Hamas ilisema maneno sahihi", wakati huo huo akiita harakati hii ya upinzani, ambayo kwa halali inataka kurejesha haki za watu wa Palestina, kundi la kigaidi, alidai: «Lakini ni ngumu kuamini shirika la kigaidi ambalo limefanya uhalifu kama huo.»

Kushner kwa kusema kwamba «kila kitu kitategemea vitendo vya Hamas na hatua zake za kiutendaji», alisema: «Natumaini kwamba watakuwa wakweli katika kauli zao.»

Pia alisema: «Maendeleo yanaweza kupatikana mapema sana, lakini tunahitaji ushirikiano wa pande zote mbili na tunatumaini kuwa tunaweza kusonga mbele.»

Katika muktadha huo, afisa wa Marekani ambaye jina lake halikutajwa aliiambia tovuti ya habari ya Axios kwamba Kushner alimwambia Netanyahu kwamba mkutano wake wa mwisho na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Trump kwa Mashariki ya Kati, na viongozi wa Hamas umesababisha makubaliano ambayo yanajumuisha kuachiliwa kwa wafungwa wote wa Israel.

Afisa huyo wa Marekani aliongeza kwamba Kushner alimsisitizia Netanyahu umuhimu wa kusikia moja kwa moja mtazamo wa viongozi wa Hamas kuhusu utayari wao wa kupokonywa silaha.