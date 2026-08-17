Taarifa ya Pentagon kuhusu Uzalishaji wa «Tomahawk» na Kampuni ya Marekani «Raytheon»

Kwa mujibu wa ripoti ya ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Ulinzi ya Marekani (Pentagon) leo (Jumanne) ilitoa taarifa ikisema: «Tumetoa kandarasi ya thamani ya takriban dola bilioni 23 kwa kampuni ya Marekani "Raytheon" ili kuharakisha uzalishaji wa makombora ya "Tomahawk"».

Katika taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani kuhusu hili inadaiwa: «Tumewaomba watengenezaji wa silaha kuongeza uzalishaji wa risasi. Kandarasi ya uzalishaji wa makombora ya Tomahawk inaboresha uwezo wetu wa kuzipakia matawi mbalimbali ya majeshi yetu na inahakikisha ubora wa kudumu wa mapigano wa vikosi vyetu!»

Pentagon kuhusu hili ilidai: «Kandarasi ya uzalishaji wa makombora ya Tomahawk pia itatoa haraka uwezo unaohitajika ili kukabiliana na vitisho vipya!»