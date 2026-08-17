Murphy: Iran inaweza kuachilia mali zake zilizofungwa bila makubaliano yoyote

Kwa mujibu wa ripoti ya ABNA, Chris Murphy, seneta mashuhuri na maarufu wa Marekani kutoka jimbo la Connecticut, leo (Jumanne) alichapisha ujumbe kwenye mtandao wa X akisema: «Ni dhahiri kabisa kwamba kwa sasa hakuna njia ya kulazimisha Iran kuachana na mpango wake wa nyuklia (wa amani).»

Seneta mashuhuri na maarufu wa Marekani kutoka jimbo la Connecticut kisha akaongeza: «Wanacheza na Trump na timu yake ya kidiplomasia isiyo na uzoefu, kwa sababu wanajua wanaweza kupata kuondolewa kabisa kwa vikwazo na kuachiliwa kwa mali zao zote zilizofungwa hata bila makubaliano hata moja ya nyuklia.»

Alitoa taarifa hii kwa kukabiliana na madai ya mara kwa mara na yasiyo na msingi ya Trump kwamba «Iran haitakuwa na silaha za nyuklia».