Araghchi: Marafiki wetu Wakurdi wawe makini dhidi ya mbinu za bendera ya uwongo

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, aliandika kwenye akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: "Hakuna kitu kinachohalalisha shambulio la kipumbavu dhidi ya ofisi ya Waziri Mkuu Barzani. Marafiki wetu Wakurdi wawe makini dhidi ya mbinu za bendera ya uwongo ambazo zimebuniwa kwa lengo la kuleta ufarakano kati ya majirani."

Aliongeza: "Tuliwaunga mkono marafiki wetu Wakurdi dhidi ya Saddam na ISIS, na tunashukuru kwa usalama wanaoutoa kwenye mpaka wetu."