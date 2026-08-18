Mpinzani wa Netanyahu katika uchaguzi wa Knesset: Qatar ni adui wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Naftali Bennett, Waziri Mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni ambaye ni mpinzani wa Benyamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa sasa, katika uchaguzi ujao katika maeneo yaliyokaliwa, alisema: "Qatar si nchi tata wala hasi, bali ni adui. Yeyote asiyeelewa kwamba Qatar ni adui, hawezi kuiongoza Israel."

Aliongeza: "Vyombo vya usalama vinatahadharisha baraza la mawaziri la Israel dhidi ya hatari kubwa ya ushawishi wa Qatar, na vinakomesha shughuli za kiusalama na nchi hiyo, lakini uongozi wa kisiasa huko Tel Aviv bado unafumbia macho hatari ya saratani hii ya chuki dhidi ya Wayahudi inayotudhuru."

Mpinzani wa Netanyahu katika uchaguzi alisema: "Katika baraza la mawaziri lijalo, tutatangaza Qatar kuwa nchi adui na tutaondoa saratani hii ambayo imetuma ugonjwa wake katika sehemu mbalimbali za Israel na hata kufikia ofisi ya Waziri Mkuu, kutoka katikati yetu."

Licha ya madai ya Bennett ya ukaribu wa Qatar na baraza la mawaziri la Netanyahu, Doha ina uhusiano wa karibu na vikundi vya upinzani vya Palestina, ikiwa ni pamoja na Hamas.