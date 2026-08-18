Umoja wa Mataifa: Wafanyakazi 186 wa misaada waliuawa Gaza mwaka jana

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu RT, Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kuratibu Masuala ya Kibinadamu (OCHA) ilitangaza kwamba mwaka 2025, jumla ya wafanyakazi 350 wa misaada na wafanyakazi wa nyanja ya kibinadamu waliuawa duniani kote, na 186 kati yao walikuwa katika Ukanda wa Gaza.

Ofisi hiyo katika taarifa yake ilisema kwamba mwaka jana uliweka rekodi mpya ya kuhuzunisha katika vurugu dhidi ya wafanyakazi wa kibinadamu, na jumla ya wafanyakazi waliouawa, kujeruhiwa au kutekwa nyara mwaka 2025 ilifikia 907.

Data zinaonyesha kwamba Ukanda wa Gaza ndio una idadi kubwa zaidi ya vifo miongoni mwa wafanyakazi wa kibinadamu, huku mwaka 2025 wafanyakazi 186 wa misaada na wafanyakazi wa kibinadamu wakiuawa katika eneo hilo.

Takwimu hizi zimerekodiwa wakati ambapo mashirika ya kibinadamu yanaendelea kufanya kazi ndani ya eneo hilo katika hali ngumu sana, na yanakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na vifaa, ambazo zinavuruga mchakato wa usaidizi na utoaji wa misaada kwa wakazi walioathirika.