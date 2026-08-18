Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, wakati Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni anajivunia "mafanikio yake" katika eneo hilo, takwimu za uhamiaji wa Wazayuni kutoka maeneo yaliyokaliwa zinaonesha ukweli mwingine kabisa; mgogoro mkubwa wa ndani unaoambatana na kuongezeka kwa vita katika pande mbalimbali.

Gazeti la Kiebrania Maariv liliripoti kwamba takwimu zilizochapishwa na kituo cha utafiti cha bunge la utawala wa Kizayuni zinaonesha kuwa idadi ya Wazayuni waliorudi maeneo yaliyokaliwa katika miaka ya hivi karibuni imepungua kwa asilimia 53.

Kwa mujibu wa ripoti hii, mamia ya maelfu ya Wazayuni wameondoka maeneo yaliyokaliwa na hawajarejea katika eneo hili. Mchakato huu wa kukimbia kutoka maeneo yaliyokaliwa ulianza mwaka 2023.

Katika ripoti hii imeelezwa kuwa kufanya uamuzi kuhusu kurejea maeneo yaliyokaliwa ni vigumu kutokana na changamoto za kiuchumi na kijamii. Wale wanaorejea hawawezi kupata kazi kwa urahisi na mshahara unaofaa, na mchakato wa kusimamisha hali ya mke asiye Myisraeli katika maeneo yaliyokaliwa unachukua hadi miaka saba.