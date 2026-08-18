Nauli za usafirishaji wa baharini katika njia muhimu duniani zimefikia rekodi zisizo na kifani

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu televisheni ya Al-Masirah, gazeti la Uingereza Financial Times liliripoti kwamba bei za usafirishaji katika njia muhimu kama vile Mfereji wa Panama, Mto Rhine, Bahari Nyekundu na Bahari Nyeusi zimepanda hadi viwango visivyo na kifani katika mwezi uliopita.

Gazeti hilo lilitaja athari mbili za migogoro na vipindi virefu vya ukame katika bara la Ulaya na Amerika ya Kusini kama sababu ya ongezeko kubwa la nauli za usafirishaji.

Financial Times pia ilimnukuu Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni ya usafirishaji ya Ubelgiji "SMP Tac", ambaye aliripoti kwamba ulimwengu unashuhudia ongezeko lisilo na kifani katika bei za usafirishaji.

Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni hiyo pia alisema: "Katika hali ya sasa, viwanda havina chaguo ila kufunga au kusambaza bidhaa kutoka maeneo yenye gharama kubwa zaidi duniani."