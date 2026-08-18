Hamas: Wakalifu ndio wenye jukumu la kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano ya Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu televisheni ya Al Jazeera, Harakati ya Upinzani wa Kiislamu ya Palestina (Hamas) ilitangaza kwamba Khalil al-Hayya, mkuu wa ofisi ya kisiasa ya harakati hiyo, amewafahamisha viongozi na wawakilishi wa makundi ya Palestina kuhusu mikutano yake na wapatanishi, pande zinazohakikishia usitishaji vita na uongozi wa Misri.

Hamas iliongeza kwamba mkuu wa ofisi ya kisiasa ya harakati hiyo pamoja na viongozi na wawakilishi wa makundi ya Palestina wameeleza kwamba utawala wa uvamizi, kwa kukanusha maelewano yaliyofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano, ndio wenye jukumu la kuchelewesha utekelezaji wake.

Kulingana na ripoti hii, al-Hayya, viongozi na wawakilishi wa makundi ya Palestina walisisitiza kuendelea na mchakato wa kupanga muundo wa ndani wa Palestina kwa misingi ya ushiriki wa kitaifa na demokrasia.

Hamas pia ilitangaza kwamba al-Hayya, viongozi na wawakilishi wa makundi ya Palestina walisisitiza umuhimu wa kuandaa mkakati wa kitaifa na wa kina wa kukabiliana na changamoto za sasa.

Inafaa kutajwa kwamba al-Hayya pamoja na ujumbe wa ngazi ya juu wa viongozi wa Hamas alielekea Cairo Jumapili kwa mashauriano na maafisa wa Misri.