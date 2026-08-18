CNN: Vitisho na kujiondoa vimekuwa mbinu ya kawaida ya Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, CNN iliripoti kwamba hii si mara ya kwanza kwa Trump kutishia Omani, na kwamba matumizi ya vitisho yamekuwa mbinu yake ya kawaida katika mwenendo wa kimataifa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Trump hapo awali alikuwa ametishia kila nchi moja kati ya 13 duniani, na Omani ilishika nafasi ya 15 katika orodha hii ya vipengele 200.

Pia alifanya uvamizi wa kijeshi dhidi ya nchi saba katika kipindi chake cha pili cha urais pekee, zikiwemo Iran, Iraq, Nigeria, Syria na Venezuela, na alitishia kufanya mashambulizi dhidi ya nchi nyingine saba zikiwemo Kanada, Kolombia, Kuba na Meksiko.

CNN iliongeza kuwa vitisho vya Trump mara nyingi havina msingi. Amerudia kuwatishia wengine na baadaye kujiondoa; hata katika kesi ambazo Iran haikutimiza madai ya Trump. Anajifanya maendeleo katika mazungumzo au masuala yenye mizozo kuwa kisingizio cha kujiondoa kwake, lakini maendeleo haya mara nyingi hayakuwepo, ikionyesha kuwa vitisho ni sehemu ya shinikizo la Trump katika mazungumzo.