Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Novosti, Scott Ritter, mchambuzi wa kijeshi na afisa wa zamani wa kijasusi wa Jeshi la Wanamaji la Marekani, alisisitiza kwamba wala Marekani wala Ulaya hawawezi kuisaidia Ukraine kupata ushindi dhidi ya Urusi.

Aliongeza: "Hakuna nguvu ya kijeshi au muundo wa mapigano unaoweza kubadilisha hali nchini Ukraine. Marekani kwa vitendo imekiri kwamba haiwezi kufanya chochote kwa ushindi wa Ukraine. Hawatoi Ukraine kibali cha kutengeneza makombora ya Patriot na kupata teknolojia nyeti, kwa sababu hakuna mtu anayewaamini Waukraine."

Ritter alisema: "Wazungu pia hawataki kutoa makombora ya Patriot kutoka kwenye maghala yao na kuyatuma Ukraine. Wao pia wameiacha nchi hii."

Alifafanua: "Marekani na Ulaya zinajua kwamba baada ya muda, Ukraine itajikuta katika hali isiyo na utulivu zaidi; majira ya baridi kali yanakuja, bila umeme, mafuta, gesi, chakula, na bila kitu kingine chochote."