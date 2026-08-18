Balozi wa Iran: Fidel Castro ni ishara ya utashi wa taifa lililochagua kuishi kwa uhuru na kujitegemea

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Mexico, Abolfazl Besandideh, amesema hayo katika hafla ya kuadhimisha miaka 100 tangu kuzaliwa kwa kiongozi wa zamani wa Cuba, Fidel Castro, iliyofanyika katika mji wa Puebla nchini Mexico.

Hafla hiyo iliandaliwa kwa juhudi za vuguvugu la “Antorchista” (Wabeba Mwenge) na kuhudhuriwa na wanachama wa vuguvugu hilo pamoja na wanaharakati wa kijamii na kisiasa na watu mbalimbali.

Katika hotuba yake, Balozi Besandideh alisema Fidel Castro alitumia maisha yake kutetea mamlaka na uhuru wa mataifa, akisisitiza kuwa upinzani si kauli au kaulimbiu pekee, bali ni hatua na msimamo wa kila siku mbele ya changamoto kubwa.

Balozi huyo pia alisifu historia ndefu ya mapambano ya watu wa Amerika ya Kusini, hususan Mexico na Cuba, katika harakati za kupata uhuru wa kweli na kufikia haki ya kijamii. Alisema Fidel Castro anaendelea kuwa hai katika mioyo ya watu wanaopenda uhuru duniani, si kwa sababu tu aliiongoza Cuba, bali kwa sababu aliwakilisha mfano wa kusimama imara mbele ya nguvu kubwa za ubeberu.

Aidha, Balozi wa Iran alikosoa vikali sera za Marekani dhidi ya Cuba, hususan vikwazo vya muda mrefu vilivyowekwa dhidi ya nchi hiyo.

Alisema kuwa kuwaadhibu wananchi kwa kuwanyima chakula na dawa kwa sababu za kisiasa ni kitendo kinachokwenda kinyume na ubinadamu, hata kama sera hizo zinajaribiwa kuhalalishwa kwa kutumia hoja za kisheria au sheria za kimataifa.

Akizungumzia uzoefu wa Iran, Balozi Besandideh alisema taifa hilo limekabiliana na vikwazo na shinikizo za nje kwa takribani miaka 47, lakini wananchi wa Iran hawakusambaratika wala kusalimu amri. Badala yake, alisema, wamegeuza vikwazo hivyo kuwa fursa ya kujitegemea, ubunifu na kuimarisha uwezo wa ndani.

Aliwaambia wananchi wa Cuba kwamba hawako peke yao, akisisitiza kuwa watu wanaopenda uhuru na haki duniani wanaendelea kusimama pamoja nao na kuamini kuwa ushindi huwa upande wa wale wanaovumilia na kupinga dhuluma.

Hotuba hiyo ilipokelewa kwa shangwe na washiriki wa hafla hiyo, ambapo kulisikika kaulimbiu za kuiunga mkono Iran huku washiriki wakipeperusha bendera za Iran na Cuba na kueleza kupinga aina zote za uchokozi na utawala wa mabavu.

Upinzani wa Iran ni mapambano kwa ajili ya ubinadamu

Kwa upande wake, Achilles Cordoba, kiongozi wa vuguvugu la Antorchista, alisema Mexico na dunia kwa ujumla zinahitaji kujifunza somo la uvumilivu na ushujaa kutoka kwa wananchi wa Iran.

Cordoba aliielezea hali ya Iran katika kukabiliana na mashinikizo na vita kuwa sehemu ya mapambano ya kutetea ubinadamu, akisema kuwa Iran imeonyesha kwamba utashi wa kitaifa unapoungana hauwezi kuvunjwa na nguvu yoyote, hata ikiwa ni kubwa kiasi gani.

Pia alimsifu Fidel Castro kwa msimamo wake wa kudumu wa kusimama pamoja na wananchi wa Cuba, si katika mapambano pekee, bali pia katika kujenga taifa lenye nguvu katika sekta za elimu na afya licha ya vikwazo vilivyowekwa dhidi yake.

Alisema mafanikio ya Cuba yameifanya nchi hiyo kupiga hatua katika baadhi ya maeneo kuliko hata mataifa yenye utajiri mkubwa, lakini vyombo vya habari vya Magharibi vimekuwa vikiyapuuza au kuyapotosha mafanikio hayo.

Mwisho wa hafla hiyo, washiriki walisisitiza umuhimu wa kuendeleza urafiki na mshikamano kati ya wananchi wa Mexico, Cuba na Iran, huku wakisisitiza kwamba mustakabali wa dunia unapaswa kujengwa juu ya ushirikiano, haki, uhuru na kuheshimu utashi wa mataifa.