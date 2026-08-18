Rais wa Iran amshukuru Ayatullah Sistani kwa msaada kwa familia za mashahidi wa Vita vya Ramadhani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, ametoa ujumbe wa kumshukuru Marja Mkuu wa Kishia, Ayatullah Al-Udhma Sayyid Ali Sistani (d.d.), kwa msaada wake kwa familia za mashahidi na waliotoa muhanga katika Vita vya Ramadhani.

Katika ujumbe huo aliompelekea mwakilishi wa Ayatollah Sistani, Hujjatul-Islam Sayyid Jawad Shahrestani, Rais Pezeshkian amethamini juhudi zake za kufuatilia masuala yanayohusu familia za mashahidi wa Vita vya Ramadhani vilivyolazimishwa.

Rais Pezeshkian amesema juhudi hizo zitabaki katika kumbukumbu ya kihistoria ya wananchi wa Iran, akieleza kuwa katika siku hizo wananchi wa Iran walikabili mtihani mgumu na wa kihistoria.

Amesema viongozi na watendaji wa serikali, kwa kutegemea imani yao kwa Mwenyezi Mungu, hisia ya uwajibikaji na kujitolea kwao, waliandika ukurasa wa kuvutia wa subira, msimamo na kuwahudumia wananchi.

Rais wa Iran pia amesisitiza kuwa kuwaheshimu familia za mashahidi na kulinda hadhi yao ya juu ni kielelezo cha kuthamini na kutambua maadili ya kiroho na misingi ya Kiungu ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na kutekeleza wajibu kwa watu hao wenye nafasi tukufu.

Aidha, Pezeshkian ameeleza shukrani zake kwa hatua zilizochukuliwa na Marja Mkuu wa Kishia, Ayatullah Sayyid Ali Sistani, katika kutoa msaada usio na masharti kwa familia za mashahidi wa Vita vya Ramadhani.

Katika ujumbe wake, Rais huyo pia amemshukuru Sayyid Jawad Shahrestani kwa juhudi na hatua zake za kufuatilia kwa karibu masuala ya familia hizo, akizitaja kuwa ni juhudi zenye kuthaminiwa.

Mwisho, Rais Pezeshkian amesema kuwa kuwahudumia familia za mashahidi na kuheshimu kujitolea kwao ni akiba yenye thamani kubwa, ambayo wanaohusika na huduma hiyo watapata malipo mema duniani na Akhera.

Akamwomba Mwenyezi Mungu amuwezeshe Sayyid Jawad Shahrestani kuendelea kupata mafanikio katika kuenzi matukufu ya Kiislamu na kuwahudumia wananchi kwa ikhlasi.