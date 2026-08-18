Ubalozi wa Iran London: “Viatu, Nyundo na Ghadhabu ya Kishujaa” ni marudio ya makosa ya kihistoria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini London umetoa ujumbe kupitia mtandao wa X, ukiambatana na picha yenye majina matatu: “Viatu vya Kijeshi”, “Nyundo” na “Ghadhabu ya Kishujaa”, katika kuadhimisha kumbukumbu ya mapinduzi ya kijeshi ya tarehe 19 Agosti 1953 nchini Iran.

Ubalozi huo ulisema: “Viatu vya kijeshi, nyundo na ghadhabu ya kishujaa; yote ni marudio ya makosa ya kihistoria.”

Katika ujumbe huo, Ubalozi wa Iran pia uliandika kwa lugha kali: “Ni ninyi mtakaozikwa chini ya viatu vya wanajeshi wa Iran.” Aidha, ulitumia lebo zinazorejea mapinduzi ya tarehe 28 Mordad na mapinduzi ya kijeshi ya tarehe 19 Agosti 1953.

“Viatu vya kijeshi” na mapinduzi ya mwaka 1953

Ubalozi wa Iran ulieleza kuwa neno “Viatu vya Kijeshi” linarejelea Operesheni Boot, jina lililotumiwa na Uingereza kwa mpango wa kuipindua serikali ya Waziri Mkuu wa Iran, Mohammad Mosaddegh, mwaka 1953.

Mpango huo ulihusisha Shirika la Ujasusi la Nje la Uingereza na baadaye uliungwa mkono na Shirika la Ujasusi la Marekani (CIA) kupitia operesheni iliyojulikana kama Ajax, na kusababisha kuanguka kwa serikali ya Mosaddegh katika mapinduzi ya tarehe 28 Mordad, sawa na 19 Agosti 1953.

“Midnight Hammer” na mashambulizi ya Iran

Kwa mujibu wa ujumbe huo, “Nyundo” inarejelea operesheni ya Marekani iliyopewa jina Midnight Hammer, iliyotekelezwa alfajiri ya tarehe 22 Juni 2025 dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran huko Fordow, Natanz na Isfahan.

Kwa mujibu wa taarifa rasmi za Pentagon zilizonukuliwa katika taarifa hiyo, zaidi ya ndege 125 za kijeshi zilishiriki katika operesheni hiyo, zikiwemo ndege saba za mabomu aina ya B-2, huku mabomu 14 ya kupenya ngome aina ya GBU-57 yakitumika dhidi ya vituo vya Fordow na Natanz.

“Epic Fury”

Ubalozi huo pia umeeleza kuwa “Epic Fury” ni jina lililotumiwa na uongozi wa kijeshi wa Marekani kwa operesheni ya hivi karibuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kwa kuweka majina hayo matatu katika muktadha mmoja, Ubalozi wa Iran umejaribu kuonyesha kile unachokiona kama mwendelezo wa sera za uingiliaji na shinikizo za Marekani na Uingereza dhidi ya Iran katika vipindi tofauti vya historia.

Mapinduzi ya tarehe (19 Agosti 1953) yalisababisha kuangushwa kwa serikali ya Mohammad Mosaddegh, baada ya serikali yake kutaifisha sekta ya mafuta ya Iran na kukabiliwa na shinikizo kubwa kutoka Uingereza.

Nyaraka za kihistoria zilizotolewa baadaye zimeonyesha nafasi ya taasisi za ujasusi za Marekani na Uingereza katika kupanga na kutekeleza mapinduzi hayo. Mpango wa Uingereza ulijulikana kama Operesheni Boot, huku mpango wa Marekani ukijulikana kama Ajax.