Tehran: Maadhimisho ya Miaka 40 Tangu Kuzikwa “Shahidi wa Iran” Yaendelea katika Msikiti wa Imam Khomeini

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, hafla ya kumbukumbu na maombolezo ya kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Al-Udhma Sayyid Ali Al-Husseini Khamenei (r.a.), imeanza katika Musalla ya Imam Khomeini mjini Tehran.

Hafla hiyo imefanyika sambamba na kutimia kwa siku 40 tangu mazishi ya kihistoria ya mwili wa kiongozi huyo, yaliyohudhuriwa na umati mkubwa wa wananchi.

Madhimisho hayo yamehudhuriwa na Ayatollah Sayyid Hassan Khomeini, mjukuu wa mwanzilishi wa Mapinduzi ya Kiislamu, pamoja na Hujjatul-Islam Masoud Khamenei na Hujjatul-Islam Mustafa Khamenei, wana wa kiongozi huyo shahidi.

Aidha, viongozi wakuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walihudhuria hafla hiyo, akiwemo Makamu wa Kwanza wa Rais Mohammad Reza Aref, Spika wa Bunge Mohammad Baqer Qalibaf, na Mkuu wa Mahakama Hojjatul-Islam Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Hafla hiyo pia imehudhuriwa na viongozi wengine wa kiraia na kijeshi, pamoja na maelfu ya wananchi na wapenzi wa kiongozi huyo shahidi, waliokusanyika kwa ajili ya kumuenzi na kuadhimisha kumbukumbu yake.